Xuxa

Xuxa Meneghel decidiu colocar uma prótese de silicone de 140ml nos seios após dar à luz Sasha, em 1998. No entanto, a apresentadora acordou da cirurgia com outros procedimentos estéticos que não consentiu no corpo, inclusive com um silicone maior, de 320ml. Ela relatou fortes dores após as cirurgias, ao relembrar o caso no "Saia Justa". Já em 2018, passou um novo sufoco e precisou trocar o silicone após sofrer um encapsulamento, tipo de rejeição que gera a contração da prótese e que pode causar dores e deformidade.