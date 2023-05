Carro de luxo e mansão: a ostentação de Mirella e Mariely Santos

Incômodo

A ascensão social traz alguns desafios, um deles é o preconceito das outras pessoas que já viviam uma vida de luxo. Mirella, que mora em um condomínio de alto padrão em Pernambuco, virou alvo de críticas dos vizinhos. Nas redes sociais, ela rebateu os olhares feios. “Aí, quer me diminuir porque eu moro aqui igual a eles. Talvez meu saldo é maior. Não me humilhe, não. Só to aqui do meu jeito simplesinha, mas eu tenho [dinheiro] para morar aqui. Tem que aceitar que eu sou sua vizinha".