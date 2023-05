Reprodução/Instagram Atores Pérola Faria e Mario Bregieira se casam em cerimônia intimista

Pérola Faria e Mario Bregieira se casaram no domingo (28) em uma cerimônia na Casa Julieta Di Serpa, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro.

O casal reuniu familiares e amigos no evento intimista. Nomes famosos como Carla Diaz, Graziela Schmitt e Thais Müller, estavam na lista de convidados.





Joaquim, o filho dos noivos, marcou presença no casamento e acompanhou tudo ao lado da avó paterna, Margareth.

Pérola e Mario se conheceram em 2020 durante as gravações da novela Gênesis, da Record TV. O primeiro beijo aconteceu em 2021 e, no ano passado, o ator resolveu pedi-la em casamento.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente