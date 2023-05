Décio, pai do segundo filho e marcado por agressão

Gretchen, então, se casou com Décio Nascimento, pai do segundo filho, Delcinho, e de quem ela afirma ter sofrido violência doméstica. "Ele ficou com o Decinho. Não satisfeito, com passar dos anos, ainda fez a cabeça do meu filho para não gostar de mim."