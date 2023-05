Maternidade

Gretchen teve o filho, Décio, tirado dos braços quando ele ainda era pequeno. O pai do menino tirou a guarda dela e a ameaçou de morte, caso resolvesse procurá-lo. O reencontro dos dois aconteceu após 30 anos. "Ele me espancava, me batia... Até que eu conseguir fugir de casa com o meu filho. Só que ele era uma pessoa financeiramente poderosa, que me fez abrir mão da guarda do filho. Ele disse que se eu não assinasse o documento (abrindo mão da guarda), era a vida do meu filho ou a minha. Eu preferi abrir mão do que ter a vida do meu filho em risco", contou Gretchen.