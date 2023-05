Divulgação Derxan





Conhecido na cena do hip hop brasileiro, o cantor Derxan lançou nesta sexta-feira (26), em todas as plataformas de áudio, o single “Cria da BXD”, o novo trabalho - que chega três semanas após o lançamento do projeto “Música Pra Fumar Balão”.

A aposta ganhou videoclipe no canal do artista, no Youtube. No novo trabalho, Derxan une o funk paulistano e o trap carioca em uma letra que fala da realização de sonhos. “Quero mostrar que as pessoas conseguem alcançar o que elas querem”, contou o rapper.





Com versos que abordam a perseverança, fé e as realizações, o músico explicou que se inspirou em episódios da própria vida para compor. Derxan é um nome em ascensão do Drill e Grime, subgênero do trap e do hip-hop.





Nas letras, o cantor explora diferentes beats irreverentes, flertando com traços de funk. O conceito, presente nas letras e nos conteúdos audiovisuais do artista visa reafirmar a identidade periférica carioca, narrando vivências e situações presenciadas pelos artistas.