Reprodução / Instagram 26.05.2023 Tati Zaqui

Após anunciar a separação de Thomaz Costa, Tati Zaqui decidiu tomar medidas legais contra o ex-namorado. A cantora registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Como resultado, obteve uma medida protetiva concedida pela Justiça.

Nesta sexta-feira (26), uma semana depois, Tati utilizou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta sobre o assunto.





No extenso texto, a cantora reflete sobre os acontecimentos vividos durante o relacionamento e após o término. Tati e Thomaz iniciaram o namoro em outubro do ano passado, logo após participarem do programa "A Fazenda".

No relato, Tati Zaqui descreve as agressões físicas e o impacto emocional que sofreu, resultando na perda de paz e no abalo da carreira artística. Ela menciona a falta de vontade de viver e a sensação de estar presa em uma teia de abuso psicológico. A cantora expressa gratidão pelo apoio de familiares e amigos que a ajudaram a superar esse momento difícil.

Apesar das acusações feitas por Tati, Thomaz nega todas as alegações e afirma que ele próprio foi vítima de abuso. A situação continua sendo objeto de investigação pelas autoridades competentes.

Na carta, Tati pede compreensão nesse momento de recolhimento, pesar e dor, enquanto busca se reerguer. Confira na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.