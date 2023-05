Reprodução Sidney Magal passa mal em show e abandona o palco

Na noite da última quinta-feira (25), Sidney Magal passou mal durante um show em São José dos Campos, interior de São Paulo. A pressão do cantor subiu e ele teve que ser retirado às pressas do palco. O artista, no entanto, continuou cantando dos bastidores.

"Estou aqui atrás só dando uma descansadinha porque a minha pressão deu uma subida repentina. E isso aos 16 anos de idade é normal. Eu só estou parado aqui tomando medicamento para a pressão normalizar. E para mostrar pra vocês que tudo tá bem, inclusive meu sangue. E vou mostrar que meu sangue ferve por você", disse o cantor atrás do palco.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Muito obrigado pelo carinho e pela paciência", finalizou ele. Sidney estava fazendo um show no Sesi da cidade, na turnê Rádio do Magal, que corre cidades do Brasil.

@Encontro o Sidney Magal não voltou para terminar o show, ele só acalmou a plateia falando por traz do palco, o show seguiu até o final do com a banda e os bailarinos pic.twitter.com/BACjar0esr — néia manzano 🌵 (@neia_manzano) May 26, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente