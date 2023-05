Foto: Guilherme Samora Rita Lee

A Prefeitura do Rio oficializou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial na quarta-feira (24), o nome da cantora Rita Lee para o boulevard olímpico localizado dentro do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

O Parque Rita Lee abrange uma área de 36 mil metros quadrados que será transformada em um parque público natural. As obras tiveram início em fevereiro deste ano. Nos últimos anos, o local abrigou a Cidade do Rock do Rock in Rio.





No decreto, a prefeitura destacou o caráter irreverente e libertário de Rita, assim como sua paixão pelo Rio. O parque estará situado em uma rota que conecta as principais áreas do parque, como arenas, terraços e uma esplanada para eventos em frente à lagoa de Jacarepaguá.

O espaço também contará com um bosque contendo 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, skate park, praça molhada e pisos coloridos.

Em São Paulo, os fãs chamam informalmente o planetário do Parque Ibirapuera de "Rita Lee", embora não haja uma homenagem oficial. A cantora morreu aos 75 anos no último dia 8 de maio e foi velada no local pela família, amigos e fãs.





