Reprodução Brenda Paixão e Matheus Sampaio namoraram

Na noite da última quinta-feira (25), Matheus Sampaio usou os stories do Instagram para falar da suposta entrada de Brenda Paixão ao "De Férias com Ex". O influencer contou que não recebeu convite para participar do reality como ex dela, apenas uma sondagem. Ele ainda revelou que a ex-Power Couple colocou uma cláusula que proíbe a participação dele no programa da MTV. Matheus e Brenda terminaram em 2022 após quase dois anos de relação.

"Eu não recebi nenhum convite. Eu não vou sair do mar, galera. Até onde eu sei foi colocada uma cláusula contratual, assim como na época em que Mirella fez com Dynho", iniciou Matheus.

Em seguida, ele contou da songame: "Dois meses atrás rolou uma sondagem, falaram comigo. Foi até na rua, eu econtrei por acaso e a pessoa veio falar comigo, a gente conversou, a gente já se conhecia. Quando ele me falou o nome do programa, eu falei 'cara qualquer coisa que não seja pegação'. Por conta do término e por conta do que eu tenho buscado.

Na manhã da última quinta-feira (25), Matheus postou um texto desejando boa sorte para Brenda no reality de pegação.