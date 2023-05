Traição

Nesta sexta-feira (26), Preta Gil falou abertamente da traição de Rodrigo Godoy. "Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", disse Preta, ao comentar o momento em família no parque.