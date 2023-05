Reprodução/Instagram Celine Dion

Céline Dion cancela turnê mundial devido a problemas de saúde. A renomada cantora, de 55 anos, anunciou a decisão no Instagram nesta sexta-feira (26).

"Lamento muito decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou me esforçando ao máximo para recuperar minha saúde, mas realizar turnês pode ser extremamente desafiador, mesmo quando você está no auge da sua forma", iniciou Céline, que enfrenta a síndrome da pessoa rígida (SPR), uma condição que causa rigidez intensa nos membros e espasmos imprevisíveis.





"Não seria justo com vocês continuar adiando os shows, e mesmo que isso parta meu coração, é melhor cancelar tudo agora até que eu esteja verdadeiramente preparada para retornar aos palcos. Quero que todos saibam que não vou desistir... Mal posso esperar para vê-los novamente!", concluiu a artista.

Os fãs que adquiriram ingressos para as quarenta e duas datas canceladas terão direito ao reembolso. Os shows estavam programados para iniciar em agosto deste ano.





