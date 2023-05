reprodução / Twitter Beyoncé presta homenagem a Tina Turner durante show em Paris

Durante a apresentação da Renaissance Tour em Paris, nesta sexta-feira (26), Beyoncé emocionou o público ao prestar uma homenagem a Tina Turner, que faleceu recentemente. A cantora destacou a importância de Turner para a carreira dela e para a música e pediu ao público que fizesse uma manifestação para a artista.

"A presença de Tina Turner foi fundamental para que eu estivesse neste palco hoje. Por isso, peço a todos que gritem para que ela sinta o carinho de vocês", solicitou Beyoncé.





A cantora também expressou gratidão por ter testemunhado a grandeza de Tina ao longo dos anos. O público presente no estádio Stade de France respondeu com entusiasmo e apoio.

Tina Turner faleceu aos 83 anos, em casa, na Suíça, no dia 24 de maio, devido a causas naturais. Ela enfrentava problemas de saúde há algum tempo.

Beyoncé asks the crowd to salute Tina Turner #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/NEqHyd3wwi — Gregory Ellwood - The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) May 26, 2023





"Quero parar para homenagear Tina Turner. Se você é meu fã, você é fã da Tina Turner. Eu não estaria no palco sem ela. Quero que vocês gritem para que ela sinta o amor de vocês." – Beyoncé ❤️ #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/Y2sjvrWGb1 — BEYHIVE.com.br (@beyhivecombr) May 26, 2023





