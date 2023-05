Reprodução / Instagram 26.05.2023 Gustavo Mioto e Ana Castela estão em Lisboa

Ana Castela e Gustavo Mioto têm compartilhado momentos da passagem em Portugal nas redes sociais. O casal, que protagonizou o primeiro beijo em público durante um festival no país, decidiu aproveitar a noite desta quinta-feira (25) em uma aventura.

Eles foram curtir uma balada local na companhia de mais quatro amigos. Na volta para o hotel, optaram por utilizar patinetes elétricos. No caos da brincadeira, ocorreu um incidente e Ana ralou o joelho.





Rapidamente alguns vídeos começaram a aparecer no Instagram, mostrando o momento da queda. Nas imagens, é possível ver os amigos se divertindo na festa, o trajeto que percorreram de patinete e, por fim, o momento do acidente.

"Ontem foi, sem dúvida, um dos melhores dias da minha vida. A ideia de voltar da balada de patinete foi do Gustavo. Faltavam 6km e eles queriam chegar mais rápido. A Ana freou e eu não vi, acabei passando por cima e ela ralou o joelho, além de eu furar meu pé", relatou Gabriel Vetuche, um dos amigos que acompanhava o casal na balada.

Ana Castela e Gustavo Mioto também compartilharam registros do evento que participaram na noite anterior. No Instagram, Ana mostrou o joelho ralado ao som da música "Era Uma Vez", de Ana Vilela, que diz que "um joelho ralado dói menos que um coração partido". A cantora postou a foto do machucado e escreveu: "Na verdade, dói mais".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.