Relatos de agressão

Tina relembrou dos abusos no livro Minha História de Amor, lançado em 2019. Ike já quebrou a mandíbula dela, jogou café quente no rosto e obrigava a cantora a cantar mesmo se não estivesse bem. "A nossa vida juntos foi marcada por abuso e medo. (...) Num jeito perverso, os hematomas que ele me deu — um olho roxo, o lábio machucado, a costela trincada — eram marcas de posse. Uma maneira de dizer: 'Ela é minha e eu posso fazer o que eu quiser com ela'. Eu sabia que tinha que ir embora, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Nas horas mais difíceis, eu me convenci que a morte era o meu único caminho", escreveu Tina.