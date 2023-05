Reprodução/Instagram Rafa Kalimann aproveita viagem romântica para Saint Tropez com o namorado

Rafa Kalimann aproveitou uma viagem e tanto ao lado do namorado, antônio Bernardo Palhares para o paraíso Saint Tropez, na costa da França.

A influenciadora compartilhou um vídeo romântico exibindo os melhores momentos do casal pela cidade com 'Somewhere Only We Know' como trilha sonora.





"48 horas de Saint-Tropez em 1 minuto. Compartilhando histórias", escreveu ela na legenda da publicação.

Durante o final de semana, Rafa marcou presença no Festival de Cannes e esteve no tapete vermelho na companhia do amado.

Esse é o primeiro relacionamento público de Kalimann após o fim do namoro com o ator, José Loreto.





