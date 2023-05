Redação Tina Turner

Nesta quarta-feira (24), morreu Tina Turner, cantora americana considerada a rainha do Rock, aos 83 anos. A informação foi confirmada por um assessor da cantora ao site do canal americano Sky News.

Famosos homenagearam Tina após a notícia e lamentaram a morte da cantora em publicações nas redes sociais. A modelo Naomi Campbell, a cantora Iza e a atriz Rosário Dawson foram algumas das celebridades que compartilharam palavras de carinho no Instagram da cantora.

Leia também Morre Tina Turner aos 83 anos





“Descanse em paz e em poder, rainha”, declarou a cantora brasileira, palavras que também foram repetidas pela modelo americana. “Lendas nunca morrem”, afirmou Dawson. A apresentadora Astrid Fontenelle publicou um story no Instagram em homenagem a diva do rock: "Uma heróina", escreveu.

Nany People fez uma grande homenagem no próprio Instagram para a lenda do Rock: “Uma das Maiores Inspirações e Artista de todos os Tempos!”, escreveu no começo da publicação.