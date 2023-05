Reprodução / Instagram Rosalía

A cantora Rosalía utilizou as redes sociais nesta terça-feira (23) para desabafar e criticar o cantor espanhol JC Reyes, após ele compartilhar imagens adulteradas em que ela aparece nua. Além disso, o astro chegou a insinuar que as fotografias teriam sido enviadas pela própria cantora.

O episódio teve início quando os fãs de Rosalía descobriram que JC Reyes havia compartilhado fotos manipuladas de publicações feitas pela cantora. As imagens foram temporariamente divulgadas nos stories do Instagram do cantor, mas posteriormente foram removidas. Em resposta, Rosalía manifestou-se através do Twitter.





"Ir à procura de influência desrespeitando e sexualizando outra pessoa é um tipo de violência e é nojento, mas fazer isso por quatro reproduções a mais dá é pena", escreveu a cantora.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023





Nesta quarta-feira (24), Rosalía voltou a se pronunciar e fez uma nova postagem após ter fotos íntimas falsas divulgadas pelo cantor espanhol: "Espero sinceramente que um dia aprendam que a mulher é sagrada e que devemos ser respeitadas".

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023





