Reprodução/Instagram João Gomes se declarou para a namorada

"Essa menina alivia todos os meus anseios. Quando estou sozinho, sinto muito a sua falta. Nem gosto de pensar que te fiz chorar", escreveu João Gomes em legenda de um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, em que aparece deitado ao lado de Ary Mirelle, de quem havia se separado no mês passado.

"Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de ver assim. Foi assim que te conheci e me apaixonei. Te amo", completou ele, enquanto ela traduzia uma música do Coldplay. "Sempre cuidarei de você", afirmou ela na filmagem.

O cantor e a influenciadora anunciaram o fim do relacionamento no último dia 13 de abril e reataram o namoro no último dia 10 de maio, quando revelaram que estão juntos novamente.