Reprodução/Instagram Bianca e Juliette posam juntas nos stories

As duas se divertem juntas e não escondem isso de ninguém. Solteiras e melhores amigas, Bianca Andrade (a Boca Rosa) e Juliette compartilham nos stories do Instagram momentos de pura intimidade.

Reprodução/Instagram Bianca e Juliette de biquíni igual

Juliete usa o short da amiga, as duas brincam, se divertem, dão risada, e mostram que até o pessoal do hotel onde estão hospedadas brinca com a situação, mandando bilhetes para que ambas aproveitem a 'lua de mel'.

De biquíni igual, um cortininha preto básico, elas ainda mostraram o corpão das duas e pegaram uma piscininha.