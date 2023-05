Reprodução/Instagram Larissa Manoela celebra estreia de Carrossel, há 11 anos

"Há 11 anos estreava a novela que seria o divisor de águas da minha vida 💛 Grata por tudo que Carrossel me proporcionou, por ter dado vida a Maria Joaquina, uma personagem forte, complexa, autêntica e muito especial! Grata por ter carregado uma legião de fãs que seguem me acompanhando até hoje. Grata por marcar a minha e tantas outras gerações! VIVA CARROSSEL", escreveu Larissa Manoela em seu Instagram na tarde deste domingo (21).

A celebração relembrou da importância da novela do SBT em sua carreira. Na publicação no Instagram, a atriz de 22 anos resgatou cliques no papel da protagonista Maria Joaquinha, interpretado no remake da novela originalmente exibida na década de 1980. Recentemente, a jovem anunciou que passou a assumir o comando das demandas comerciais de sua carreira, antes gerenciadas pela mãe, Silvana Taques.