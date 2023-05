Reprodução/Instagram Juliano e Leticia Cazarré celebram 11 meses da filha

"11 meses de vida para essa Maria Guilhermina do coração mais valente do mundo! Obrigada @doceannaconfeitaria pelo bolo que mais parece arte ❤️", escreveu Letícia Cazarré na publicação em que compartilhou o mêsversário de 11 meses de Maria Guilhermina, fruto do casamento com Juliano Cazarré.



O casal reuniu os filhos Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2, para comemorar mais um mesversário da caçula da família, que enfrenta problemas cardiovasculares desde o nascimento.



O bolo encomendado pela família tinha uma arte em formato de coração para homenagear a força da pequena, que luta pela vida desde que chegou ao mundo.