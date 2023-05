Reprodução/Instagram Ivete Sangalo postou foto de maiô e arrancou elogios

"My heart will go on", escreveu Ivete Sangalo ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece, neste domingo (21), de maiô em uma lancha. 'Mainha' arrancou suspiros dos fãs ao publicar as fotos, entre famosos e anônimos.

Sem retoques, a comandante do reality The Masked Singer (TV Globo) posou com um óculos de sol e um maiô preto enquanto aproveitava a vista para o mar. "My heart will go on (No meu coração permanecerá)", escreveu ela ao citar o clássico de Céline Dion, apresentada no filme Titanic.