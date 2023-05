Reprodução/Instagram Enzo Celulari virou padrinho do irmão caçula

"Batizei meu terceiro irmão e virei padrinho pela primeira vez :) que papai do céu te cubra de bençãos, Luquinha!", escreveu Enzo Celulari em postagem no Instagram na qual compartilhou diversas fotos do batizado de seu irmão Luca, o terceiro filho de Claudia Raia, o primeiro com Jarbas Homem de Melo. O batizado foi realizado neste sábado (20), em cerimônia restrita à família e amigos.

Reprodução/Instagram Enzo Celulari e o irmão, Luca





Reprodução/Instagram Enzo Celulari e a família no batizado de Luca









Reprodução/Instagram Enzo Celulari, a irmã Sofia, e o pequeno Luca