Reprodução/Instagram Virginia Fonseca publica tentativa falha de foto com Zé Felipe e as filhas

Quem nunca tentou registar uma foto com os filhos, mas as crianças teimam em não colaborar? Hoje foi a vez de Virginia Fonseca tentar fazer uma foto em família, com Zé Felipe e as filhas, e não dar muito certo. Mesmo assim, Virginia Fonseca compartilhou registros na companhia de Zé Felipe e das filhas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 6 meses, mostrando as tentativas de posar em família. Na legenda, ela escreveu:

"Tentativa de uma foto em família… kkkkk não deu, o que vale é a intenção. Um bom e abençoado sábado a todossss, que Deus nos abençoe".