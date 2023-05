Reprodução/Instagram Thaila Ayala mostra momento íntimo em família

"Sabadou", escreveu Thaila Ayala na legenda da foto que compartilhou com os seguidores na noite deste sábado (20). Na imagem, ela aparece amamentando a filha Tereza, e o marido, Renato Goes, dá colo para o filho mais velho do casal, Francisco.

Nos comentários, Goes escreveu: "Passaria a vida toda nessa cama". Os seguidores também deixaram várias mensagens para a família.