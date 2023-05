Divulgação Rafa Kalimann em Cannes

Neste sábado (20.05), o Festival de Cannes 2023 contou com a presença estonteante de Rafa Kalimann, que desfilou seu charme no red carpet para a pré-estreia de Killers Of The Flower Moon, novo filme do diretor Martin Scorsese.

Com um vestido de Tony Ward e joias Boucheron, Kalimann estava acompanhada do novo namorado, Antônio Bernardo Palhares.