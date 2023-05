Reprodução/Instagram Luciana Gimenez mostra look para Cannes

"Que saudade que eu estava de Cannes e principalmente desse processo todo de me arrumar para um festa de gala. Começou… Cannes 2023!", escreveu Luciana Gimenez em sua conta no Instagram, para atualizar os seguidores sobre sua passagem pela cidade para o Festival Internacional de Cinema.



Reprodução/Instagram Luciana Gimenez também foi convidada para a festa de Di Caprio

A apresentadora também foi convidada para uma das festas mais cobiçadas que acontece em paralelo à mostra: a do barco do ator Leonardo do Caprio. Segundo a Vogue, Luciana veste um Philipp Plein.

De acordo com o estilista, o conteúdo da mala de looks para Cannes (os cinco principais) está estimado em R$ 250 mil -- sem incluir as joias. Além disso, a make ficou a cargo do maquiador brasileiro Leonardo Nascimento que a acompanhou no evento.