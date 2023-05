Reprodução/Instagram Juliette compartilha rotina de treino em casa

O sábado (20) de Juliette foi com muito foco e dedicação aos treinos. Através do seu perfil nas redes sociais, a cantora compartilhou uma sequência de vídeos mostrando um pouco do seu treino e a sua boa forma. Na publicação, feita pela ex-BBB no Instagram Stories, ela aparece usando um top decotado e um shorts próprio para exercício. Nos vídeos, o que chamou a atenção foi o corpo sarado da influencer.