Reprodução/Instagram Eliezer posta vídeo ao lado da filha Lua

Eliezer compartilhou um vídeo novo ao lado da filhinha Lua, que teve com Viih Tube. Na legenda, o ex-BBB deixou explícito o momento de alegria que vive em família. "E eu acha que antes, sabia o que era felicidade. Descobri um amor que não fazia ideia que existia. Um amor que me faz, todos dias, querer muito dar o melhor de mim e me faz agradecer a Deus, por ter me dado isso." Confira as imagens com altas doses de fofura!