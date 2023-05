Reprodução/Instagram Batizado do Luca reuniu a família em São Paulo

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello realizaram neste sábado (20) a cerimônia de batizado do filho deles, Luca. Enzo Celulari, primogênito de Claudia Raia, e Marcella Rica també participaram do momento. Enzo publicou um vídeo do irmãozinho momentos antes do batismo. Mello mostrou nos stories o filho no colo da mãe, e fez declarações de amor para os dois.



Reprodução/Instagram Claudia Raia batizou o filho Luca