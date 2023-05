Reprodução/Instagram Bruna Biancardi mostra joias para festival de Cannes

"Cannes, você foi brilhante", escreveu Bruna Biancardi em seu Instagram aos mostrou as joias que iria usar para o Festival de Cannes. A modelo, que espera um filho com Neymar, posou de roupão com brincos e colar de diamantes e esmeraldas.



Nos stories, ela compartilhou a preparação para o evento. "Vai ser corrida, mas começamos (a nos arrumar). Estou aqui com o meu time", disse ela, enquanto tinha o cabelo e a maquiagem feitos ao mesmo tempo por uma das profissionais que estavam em seu quarto de hotel. "Vocês vão ver a joia e os vestido que eu vou usar hoje a noite. Maravilhosos", contou ela, que depois desfilou pelo tapete vermelho com um longo nude.