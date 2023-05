Reprodução/Instagram Após polêmica com Justus, Galisteu vai a brechó

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou com seus seguidores neste sábado (20), a visita que fez ao brechó da atriz Deborah Secco em São Paulo. Esta semana rolou uma polêmica com as declarações do ex-marido Roberto Justus, sobre ele ter se separado por ela gostar de roupas de brechó. Adriane foi lá deixar umas peças pessoais para vendas e acabou fazendo novas compras.

"Para quem é apaixonado por moda como eu sou, e vocês sabem disso, aqui é o paraíso. A delícia do brechó é você pensar na moda de forma inteligente, de modo circular. É claro que o meu guarda-roupa não é só de brechó, mas eu adoro as misturas. Foi aí que eu constrói o meu estilo. Você tem a chance de encontrar marcas com um preço acessível", disse ela, parabenizando a amiga Deborah pelo espaço. Confira como foi a visita de Galisteu.