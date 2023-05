Reprodução/Instagram Mel Maia compartilhou vídeo de treinos na academia

Aos 19 anos, Mel Maia, que interpreta a jovem Guiga, na novela Vai na Fé, da Globo, mostrou ao fãs que está se dedicando aos treinos na academia. De shortinho e top, ela exibiu os resultados do treino em um vídeo postado nos Stories do Instagram. Primeiro, ela mostra o abdome sarado, depois os braços fortes e por último as costas. "Dorsal da gata", escreveu na legenda.