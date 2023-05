Reprodução/Instagram Marvvila arranca risadas ao pagar seguranças de festa com permuta

Marvvila preparou um verdadeiro evento para celebrar o seu aniversário de 24 anos. A cantora reuniu amigos e familiares na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e um detalhe interessante arrancou risadas dos seguidores.

Após a festa, os internautas que foram até o perfil dela no Instagram contaram pelo menos 46 vídeos em que a ex-BBB agradece pela parceria de cada marca, desde bufê até equipe de segurança.





A troca de divulgação é normal entre influenciadores e as marcas, tanto para descontos, quanto para serviços gratuitos.

Com a viralização do vídeo, Marvvila fez questão de se pronunciar dando uma cutucada em outros colegas de profissão. "Pelo menos, estou divulgando coisa boa e gostosa. Melhor do que divulgar joguinho de golpe para os seguidores", escreveu.

🚨 VEJA: Marvvila (BBB23) deu uma festa recentemente onde até os seguranças foram pagos com permuta. pic.twitter.com/a9ubMYOkUn — POPTime (@siteptbr) May 17, 2023





