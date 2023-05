Reprodução / Instagram 17.05.2023 Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para expressar os sentimentos em relação ao momento conturbado que está vivendo na vida pessoal. Após o rompimento com a mãe, Silvana Taques, que também era empresária da filha, a atriz encontrou apoio e amor com o noivo, André Luiz Frambach.

“O mundo não tá pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…”, declarou Larissa para o noivo.





Em uma publicação no Instagram, Larissa compartilhou fotos ao lado de André e desabafou sobre a intensidade do amor que os une. Ela expressou a dificuldade de serem compreendidos pelo mundo exterior, mas reforçou a importância do apoio mútuo e do crescimento que experimentaram juntos. Larissa expressou o desejo de que eles continuem unidos, celebrando os próximos meses e anos de vida compartilhada.

Larissa enfatizou a gratidão de compartilhar dúvidas, alegrias, aprendizados, desafios, sonhos, beijos e abraços com o amado. Larissa expressou amor incondicional por André, destacando que ele é perfeito para ela.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.