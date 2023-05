Reprodução / Instagram 17.05.2023 Gabi Martins

Gabi Martins realizou um pocket show exclusivo para convidados em São Paulo, nesta quarta-feira (17), contando com a presença de diversos artistas. Durante o evento, a cantora apresentou a música "Indereço", inspirada em uma troca de mensagens entre o ex-namorado Lincoln Lau e a amante Kamille Loquetti, na qual houve um erro na escrita da palavra.

O término do relacionamento entre Gabi e o gamer foi anunciado em março, após ele se incomodar com uma foto postada pela ex-BBB, na qual ela exibia um relógio de grife presenteado por seu ex-namorado e cantor Tierry. Posteriormente, Gabi acusou o ex-companheiro de comportamento tóxico, mencionando ameaças e chantagens.





Inspirada em Shakira, a sertaneja incluiu elementos do fim deste relacionamento na letra da música e também no vídeo clipe, que conta com a participação de Deolane Bezerra e Lucas Guimarães.

Os versos “Ô Casal Bonito. A tampa e a lata de lixo” e “Casal perfeito. Só não sabe trair direito”, formam parte do refrão além do relógio de Tierry que ganha destaque no vídeo. Confira um trecho:





