A atriz inglesa Danniella Westbrook, conhecida pelo trabalho na popular série britânica "EastEnders", desabafou no Instagram sobre os resultados devastadores de uma recente cirurgia plástica no nariz. Westbrook passou por um longo processo de reconstrução facial devido ao abuso de drogas.

Relembrando uma foto de si mesma tirada em fevereiro, a atriz expressou insatisfação: "Há três meses, eu tinha essa aparência e me sentia horrível. Daria tudo para voltar a ser assim novamente".

Embora Danniella não tenha mostrado como está o rosto no momento, ela revelou à revista OK estar decepcionada com a cirurgia. Após a operação realizada recentemente em uma clínica na Turquia, a atriz enfrentou inchaço e acúmulo de líquidos sob a pele, chegando a perder temporariamente a visão em um dos olhos.

Diante dessa situação, ela precisou ser levada às pressas a um hospital em Lisboa, Portugal, quando o voo de retorno ao Reino Unido fez uma escala na cidade.

Além disso, durante o banho, ela descobriu um ferimento grave nacabeça. "Foi só quando estava lavando meu cabelo que percebi que os pontos tinham se soltado e eu tinha uma ferida aberta", revelou em entrevista à OK.

Agora, a atriz está se preparando para passar por uma nova cirurgia corretiva no nariz, desta vez em Liverpool, Inglaterra. Danniella Westbrook começou a usar drogas aos 14 anos e, segundo a imprensa britânica, chegou a consumir até cinco gramas de cocaína por dia durante o auge do vício.





