Reprodução/Instagram Zilu Godói se reúne com família no Brasil

Zilu Godói, que vive em Miami, nos Estados Unidos, veio ao Brasil para passar o Dia das Mães na companhia dos filhos e netos. Em sua conta oficial no Instagram, ela compartilhou registros do domingo (14) com os seguidores.

“Um dia dedicado a celebrar o amor mais puro e forte do universo”, escreveu ela na legenda.

Com mensagem dedicada à mãe, ela continuou: “Em honra a você minha mãe e aos meus filhos gostaria de expressar minha gratidão a Deus! Vocês meus filhos são meu sangue, são meu alicerce, o amor que temos foi concebido e abençoado por Deus!! O amor por vocês é sangue do meu sangue que flui em minhas veias alimentando a essência da minha vida. Vocês são TUDO PARA MIM!!”

Wanessa, que aparece na foto com a sobrinha Julia, de 2 anos, escreveu em sua conta no Instagram: “Domingo de dia das Mães com as pessoas mais importantes da minha vida. Amo vocês!”

Na imagem aparecem ainda, José Marcus, de 11 aos, e José Francisco, de 8, filhos da cantora com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz. Ao lado dela está o irmão, Igor Camargo, e a irmã Camilla Camargo, com o filho Joaquim, de 3 anos.