Renata Vasconcellos compartilhou um momento muito menos glamuroso ao lado do filho para celebrar o Dia das Mães, neste domingo (14). Em seu perfil no Instagram, a âncora do Jornal Nacional publicou uma foto na qual aparece secando a louça enquanto o filho lava.

“Realidade [risos]”, escreveu ela na legenda. “Ele lava e eu enxugo! Feliz Dia das Mães!”

“Gente como a gente”, brincou uma seguidora. Outra questionou quem iria guardar a louça e a jornalista respondeu: “Pra quê a gente tem dois filhos?!”

Renata Vasconcellos é mãe de Antonio e Miguel, frutos de seu relacionamento com o empresário Haroldo Mac Dowell. Hoje ela está casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.

