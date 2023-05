Reprodução/Instagram Preta Gil volta a atualizar fãs sobre seu tratamento e manda recado para o Dia das Mães

Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino usou as redes sociais neste domingo (14) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

A cantora, que está morando em São Paulo há duas semanas, escreveu em seu Instagram: “Feliz Dia das Mães para todas as Mães! Passando para deixar um carinho em vocês! Sigo no meu processo de cura. A gente luta e a gente vence!”.

Ela também publicou um vídeo falando sobre as recentes mudanças em sua vida.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que o meu minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas", começou Preta.

"Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos", disse a cantora, que é mãe de Francisco, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.

Preta reflete sobre maternar ser um estado de espírito, muito além de parir, e continua: "Estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães para as mães que estão como eu um tratamento oncológico, sei que para a gente hoje é um dia que a gente fica sensível, que a gente, fica com as emoções à flor da pele", lembrou.

"Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas", afirmou Preta.

"Então para vocês mães como eu que estão se tratando, não necessariamente um tratamento oncológico, mas passando por alguma dificuldade de saúde, é mais um dia pra gente fortalecer a nossa existência, fortalecer a nossa fé, fortalecer o amor que a gente tem por todas aquelas pessoas que nos cercam que nos dão amor", refletiu.

"Eu sou muito grata a todo mundo que forma essa rede de apoio imensa que eu tenho de amigos e familiares, então força para nós e que esse dia das mães seja um dia de acalanto, de conforto, de carinho para todas vocês. Vamos nessa, vamos continuar lutando porque mãe é isso: a gente luta, a gente luta, e a gente vence", finalizou Preta, mandando um beijo aos seguidores.

