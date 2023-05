Reprodução/Instagram Tom Brady agradeceu às mães “incríveis” em sua vida neste Dia das Mães, incluindo as ex-namoradas Bridget Moynahan e Gisele Bünchen

Tom Brady usou sua rede social neste domingo (14) para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mulheres de sua vida, como a própria mãe, Galynn Brady, e as duas ex-esposas, Bridget Moynahan, com quem teve seu primogênito John Edward, de 15 anos, e Gisele Bündchen, com quem teve dois filhos, Vivian Lake Brady, de 10 anos, e Benjamin Rein Brady, de 13.

“Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas”, começou Brady.

“Obrigado a todas por seu amor, compaixão e bondade, e por dar um exemplo tão incrível para todos os nossos pequenos. Somos todos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a alcançar nossos sonhos”, escreveu o ex-jogador de futebol americano.

“Desejo a todas as mães do mundo um dia especial com as pessoas que mais as amam”, completa.