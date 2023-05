Reprodução/Instagram Claudia Raia com os filhos Enzo, Sophia e Luca

Claudia Raia está aproveitando o Dia das Mães ao lado dos três filhos, neste domingo (14). Em foto compartilhada no Instagram do marido, Jarbas Homem de Mello, ela aparece sorridente juntinho com Enzo, Sophia e o pequeno Luca.

Com a foto, Jarbas aproveitou para homenagear a amada pelo dia especial: “Meu amor! Seu cuidado, carinho, atenção e amor fazem de você a supermãe que você é, a melhor mãe do mundo! Feliz Dia das Mães meu amor!”

Enzo compartilhou ainda um vídeo no qual narra o poema “Mãe”, de Bráulio Bessa.

Em seu perfil oficial, Raia declarou: “Dia de celebrar o papel mais lindo que eu tenho nessa vida, rodeada de muito amor! Feliz Dia das Mães”.