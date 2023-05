Reprodução/Instagram Thais Carla denuncia preconceito contra filhas

Thais Carla usou seu Instagram para denunciar racismo contra sua filha mais nova, Eva, de apenas 3 anos. A influenciadora expos um comentário no qual a pessoa dizia: “Arrume o cabelo dessa criança”.

“O cabelo dela é assim”, disse Thais. “Eu não devo pentear ele, porque ele está penteado. É a forma do cabelo dela! É a coroa dela.”

A criadora de conteúdo, que é casada com o fotógrafo Israel Reis, disse que sempre recebe mensagens preconceituosas quando posta fotos das filhas. Além de Eva, ela é mãe de Maria, de 7 anos.

