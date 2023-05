Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Rita Lee

Roberto de Carvalho, companheiro de Rita Lee por 50 anos, usou sua rede social para homenagear a esposa que morreu na última segunda-feira (8), aos 75 anos.

O músico compartilhou uma imagem de um buquê de flores e escreveu: “Para meu amor”.

Fãs enviaram mensagens de apoio.

“A Rita teve muita sorte de ter esbarrado com você nessa vida, e você uma sorte maior ainda de ter tido uma companheira de vida tão incrível e única nesse planeta”, escreveu uma seguidora.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.