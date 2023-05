Reprodução/ TV Globo/ Instagram Astrid Fontenelle diz que fará tatuagem em homenagem a Rita Lee

Nesta quarta-feira (10), aconteceu o velório Rita Lee, que morreu, na última segunda-feira (8), aos 75 anos, após enfrentar um câncer no pulmão. A apresentadora Astrid Fontenelle esteve na cerimônia, que aconteceu no Planetário do Parque do Ibirapuera em São Paulo, e contou que fará uma tatuagem para a cantora.

"Eu ouço desde os meus 12 anos. Eu queria ter sido uma adolescente rebelde, mas eu era boazinha", iniciou Atrid em entrevista à imprensa presente no local. Em seguida, a apresentadora do "Saia Justa", contou que o plano era antigo.

"Combinei faz tempo. Ela chamou para fazer uma tatuagem de estrela, que tinha mil significados. Eu enrolei ela, fui nada, com medo. Eu era tonta! Ainda sou, perto da genialidade de Rita Lee. Não fiz porque eu não era tão rabiscada como eu sou hoje. Vou fazer amanhã, na mão que tiver espaço. Talvez na esquerda, a dela é na direita", explicou ela.

Astrid chegou ao velório de manhã e ficou bastante emocionada. A cerimônia, aberta ao público, teve início às 10h e termina às 17h.