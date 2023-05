Reprodução Yuri Lima deixa comentário ousado na foto de Iza: 'Sacanagem'

O romance entre a cantora Iza e o jogador do Mirassol Yuri Lima está se tornando cada vez mais público, desde a primeira aparição oficial em fevereiro deste ano. Nesta segunda-feira (8), o atleta deixou um comentário ousado na foto da artista compartilhada no Instagram.

A cantora atualizou a rede social com uma sequência de fotos em que aparece bem produzida. Nas imagens, Iza usa maquiagem com os lábios bem marcados e um olhar nude esfumaçado. Além disso, ela também veste um roupão decotado deixando o colo a mostra.

"Boa segunda, meu talismã", dedicou a cantora referindo-se ao apelido dos fãs.

Nos comentários, o jogador Yuri Lima não hesitou em deixar um elogio ousado para a namorada. "Sacanagem começar a semana longe e você postar uma foto dessa", escreveu adicionando emojis de um macaquinho tampando a boca e uma carinha babando.

Os seguidores do casal também reagiram ao comentário ousado de Yuri Lima. "Estamos diante do homem mais feliz do Brasil", escreveu um rapaz. "Melhor gol da carreira, pode comemorar", brincou outro.

"Não precisa nem acertar os 6 números da Mega, pois o prêmio acumulado é todo seu!", debochou outro.