Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi faz tatuagem em homenagem ao namorado, Primo Rico

A influenciadora Maíra Cardi surpreendeu ao revelar ter feito uma tatuagem íntima em homenagem ao noivo Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Durante uma conversa no podcast "Podcats", de Camila Loures e Carlinhos Maia, o casal comentou o registro na pele.

"Fiz uma tatuagem no dedo (com as iniciais T e N) porque representa uma aliança eterna. E fiz outra tatuagem especial, mas essa só ele sabe", contou ela, aos risos. "Essa você não pode mostrar para ninguém", completou Thiago.

Com a data para o casamento marcada para 23 de agosto de 2023, o casal detalhou o início da relação e a rapidez da evolução.

"Antes de se encostar, a gente já tinha tomado a decisão de se casar e ficar o resto da vida casado. Acho que é um conjunto de coisas maravilhosas que a gente tem, além do amor e da paixão avassaladora. A responsabilidade e admiração um pelo outro nos faz ter a certeza disso", afirmou Maíra.

A declaração de Thiago Nigro também expôs a intensidade que vive o casal. "Acho que ela é a primeira mulher que me entende de verdade. Me sentir compreendido é uma coisa muito importante, para mim. Claro que tem outras coisas que não preciso falar aqui. São atributos íntimos", brincou.

E os planejamentos do casal não param com o casamento, segundo Maíra Cardi, eles desejam aumentar a família até 2024.

"Pensamos em ser no final do ano que vem (a minha gravidez). Não posso demorar porque não sou jovenzinha. E o Thiago quer dois filhos. No final do ano que vem, deve vir mais um filho, então", confirmou a ex-BBB. O segundo filho da relação será adotado, seguindo o desejo do casal.