Reprodução / internet Juliette surge de noiva e brinca com seguidores: ‘Quero casar’

Juliette, a campeã do “BBB 21”, ficou encantada com um vídeo em que aparece vestida de noiva, graças ao uso de inteligência artificial feito por uma fã. O vídeo mostra Juliette com um vestido branco, uma coroa brilhante e véu, além de uma aliança no dedo.

A internauta que fez o vídeo publicou-o no Twitter na noite de terça-feira (2) e recebeu muitas mensagens de apoio dos fãs da cantora, inclusive a própria Juliette que compartilhou o vídeo e escreveu: "Juliette vai ser uma noiva tão linda".

Os fãs da cantora não resistiram à brincadeira e inundaram as redes sociais de Juliette com comentários engraçados e propostas de casamento.

Alguns seguidores disseram que aceitariam casar com ela, outros ofereceram serviços de cozinheiro e ainda teve quem imaginasse uma cerimônia de casamento com cactos carregando cestas de flores.

Quero casar agora kkkkkkk https://t.co/jwx0af3xPQ — Juliette (@juliette) May 2, 2023





