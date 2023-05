Reprodução/Instagram Thaila Ayala, Renato Goés e filho Francisco

A atriz Thaila Ayala encantou os fãs nas redes sociais ao compartilhar nesta segunda-feira (1) alguns registros que antecederam ao parto de sua filha Tereza, fruto de seu casamento com o ator Renato Goés, com quem também tem Francisco, de um ano de idade.

Na publicação, Thaila aparece em uma banheira tendo contrações, o caminho até o hospital, o qual fez comendo um lanchinho, uma caminhada na chuva, outro banho de banheira, dessa vez com a família, e o aplicativo que usa para registrar as contrações.

“Da saga Tereza entra em trabalho de parto por favorzinho: - 1 banheira com contração louca ritmada e dolorida que só. / - 2 a caminho do hospital com 2cm de dilatação. / 3- caminhada debaixo de chuva com capa de chuva mesmo. / 4- mais banheira em família. / 5 - app de contração que deixa a gente doida. Ainda teve Acupuntura, óleo de canela, óleo de rícino, agachamento e por aí vai”, escreveu a atriz.

“Hahahahhahha... Que aventura! Te amo! Tetê chegou com muito amor e muita saúde”, respondeu o marido e pai, Renato Goés, nos comentários.